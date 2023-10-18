شاهد لحظة الحكم على رجل مسن بالإعدام 5 مرات بكفر الشيخ
القاضي
الأربعاء، 18-10-202301:03 م
وثق مقطع فيديو لحظة النطق بالحكم على مسن بالإعدام شنقا 5 مرات بتهمة هتك عرض 4 طفلات وطفل.
وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ بكفر الشيخ بمعاقبة المتهم بالإعدام عن كل صغير على حده، والسجن المشدد 15 عاما لخطف أحدهم. وفقا ل "القاهرة 24".
وتبين أن المتهم اختطف بالإكراه، والتحايل، 4 طفلات، وطفل واحد، بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدًا عن أعين أسرهم، وهتك عرض الأطفال الخمسة بأن ارتكب معهم الفعل المحرم وهددهم باستخدام السلاح الأبيض "السكين".