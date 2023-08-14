الإثنين 14 أغسطس 2023
توقيت مصر 10:43 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. ياسمين الخطيب تظهر شبه عارية (صور)

بعد استقرار دام شهرين.. قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء

شاهد ماذا فعل رونالدو مع مدرب الهلال عندما وجده حزينًا عقب فوز النصر

ضبط الفنان أحمد فلوكس متلبسًا بمخدرات في مرسى مطروح

شاهد.. لحظة الحكم على المعلم قاتل الطالبة داخل الفصل بأسيوط

وفاة طبيب شهير أثناء الكشف على مريضة في منزلها

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو صادم.. صلاح غاضب ويرفض مصافحة كلوب بعد استبداله

محمد شريف يصدم الأهلي بقرار مفاجئ

بعد قفزة الذهب.. تعرف على سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

شاهد.. لحظة الحكم على المعلم قاتل الطالبة داخل الفصل بأسيوط

IMG-20230814-WA0010
المحكمة
الإثنين، 14-08-2023 09:59 ص


وثق مقطع فيديو لحظة النطق بالحكم على معلم بالسجن 7 سنوات، بتهمة قتل طالبة داخل مدرسة ابتدائية في محافظة أسيوط.
وكانت الأجهزة الأمنية في أسيوط ألقت القبض على المعلم بتهمة التسبب في مقتل طالبة بالصف الخامس الابتدائي، بعدما تعدى عليها بالضرب داخل الفصل.
وحاول المعلم وبعض زملائه إنعاش الطالبة وإسعافها، ولكن دون جدوى، وتم نقلها عقب ذلك إلى المستشفى وبعد توقيع الكشف الطبي عليها أخبرهم الأطباء بأنها توفيت.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي قررت معاقبته بالسجن 7 سنوات.

إقرأ ايضا

IMG-20230814-WA0021

صدمة.. ياسمين الخطيب تظهر شبه عارية (صور)

IMG-20230814-WA0012

ضبط الفنان أحمد فلوكس متلبسًا بمخدرات في مرسى مطروح

IMG-20230814-WA0019

وفاة طبيب شهير أثناء الكشف على مريضة في منزلها