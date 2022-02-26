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شاهد.. لحظة استسلام 80 عنصرًا في الجيش الأوكراني للقوات الروسية

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السبت، 26-02-2022 12:09 م
أفاد أسطول البحر الأسود الروسي بأن أكثر من 80 عنصرا من حرس الحدود الأوكراني من جزيرة زمييني الذين استسلموا للقوات الروسية، تم نقلهم إلى مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.
ونتاقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر أفرادا من حرس الحدود الأوكراني بعد استسلامهم.
وأمس الجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 82 جنديا تابعين للحامية الأوكرانية في جزيرة زمييني بالبحر الأسود في منطقة أوديسا، ألقوا أسلحتهم واستسلموا طواعية. وأضافت أنهم وقعوا على تعهد بعدم المشاركة في الأعمال القتالية، وستتم قريبا إعادتهم إلى عائلاتهم.
وبعد اعتراف حرس الحدود الأوكراني بفقدان السيطرة على جزيرة زمييني، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن جميع عناصر حرس الحدود الأوكراني الذين دافعوا عن الجزيرة قتلوا في المعركة، ووعد بمنحهم لقب بطل أوكرانيا بعد الوفاة.
 

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