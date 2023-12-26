الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
توقيت مصر 15:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار رايح فين؟.. قفزة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

على إسرائيل بدء العد التنازلي.. إيران تتوعد برد مزلزل بعد اغتيال رضى موسوي

شاهد.. اعتداء لاعبي النصر الكويتي على الحكام بعد انتهاء مباراتهم مع السالمية

شاهد.. سما المصري تثير الجدل في أول لقاء بعد خروجها من السجن

أول رد من ساويرس على أنباء نقل استثماراته خارج مصر

هتك عرض شاب وصوّره عاريًا.. السجن 15 عامًا لرجل أعمال مصري شهير

الذهب يحلق عاليًا ويسجل هذا السعر اليوم

بالفيديو: تلفزيون تركي يفصل مذيعة أخبار ظهرت بكوب قهوة من "ستاربكس"

فيديو يهز الكويت.. امرأة تصفع رجل أمن في الشارع على وجهه

شاهد لحظة إعلان ملاكم أمريكي ومدربه ومرافقين له إسلامهم في الرياض

شاهد لحظة إعلان ملاكم أمريكي ومدربه ومرافقين له إسلامهم في الرياض

IMG-20231226-WA0004
الملاكم
الثلاثاء، 26-12-2023 01:12 م


وثق مقطع فيديو لحظة إعلان الملاكم الأمريكى جاريل ميلر،والمدرب والمرافقين له دخولهم في الإسلام، وذلك أثناء تواجدهم في الرياض.

وأظهر الفيديو الملاكم الأمريكى جاريل ميلر، وهو ينطق الشهادة قائلا: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله"، كما نطق المدرب ، والمرافقين له الشهادة.
وأظهرت اللقطات في نهاية الفيديو الملاكم وهو يبكي متأثرا بالموقف، واحتضن المدرب ومرافقيه.
الجدير بالذكر كان الملاكم جاريل ميلر، شارك في نزال "اليوم الحاسم" لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، فى منطقة Kingdom Arena.
وفاجأ ميلر الحاضرين خلال مؤتمر صحفي فى الرياض قبل النزال، بإعلان إسلامه، قائلًا: أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي.


إقرأ ايضا

IMG-20231226-WA0003

شاهد.. سما المصري تثير الجدل في أول لقاء بعد خروجها من السجن

IMG-20231226-WA0005

أول رد من ساويرس على أنباء نقل استثماراته خارج مصر

images

هتك عرض شاب وصوّره عاريًا.. السجن 15 عامًا لرجل أعمال مصري شهير