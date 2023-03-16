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شاهد لحظة إعلان الفائزة بلقب "سعودي آيدول" ورد فعلها الغريب

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همس
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الخميس، 16-03-2023 01:31 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إعلان فوز المتسابقة همس فكري، بلقب سعودي أيدول "محبوب السعودية"، ضمن الحلقة الأخيرة من الموسم الأول بالبرنامج، المذاع على قناة mbc، مساء أمس الأربعاء.

ووثق المقطع، ردة فعل همس، عقب إعلان تتويجها باللقب، الأمر الذي أصابها للوهلة الأولى بالذهول وكأنها لم من تصدق النتيجة.

وأبان المقطع، اقتراب مقدمة البرنامج من همس واحتضانها إلا أن حالة الذهول التي أصابت همس جعلها لا تتفاعل معها.

وأوضح المقطع صعود أصدقاء همس على المسرح، وتناوبوا على تهنئتها، ورفع العلم السعودي.
 

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