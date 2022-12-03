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شاهد.. لبنانية حديث السعوديين بعدما تفاجأت من طريقة عيشتهم: كسحتم اللبنانين

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شاهد.. لبنانية حديث السعوديين بعدما تفاجأت من طريقة عيشتهم: كسحتم اللبنانين

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لبنانية
Native
Teads
السبت، 03-12-2022 11:28 ص

عبرت فتاة لبنانية ، خلال مقطع فيديو متداول ، عن دهشتها من السعوديين ، وحبهم للحياة والسهر ، معلقة " مابتناموا كسحتم اللبنانيين " .

وقالت الفتاة ، "عندي سؤال للشعب السعودي ، ياجماعة الخير أنتم ما بتناموا ؟! .. يعني ما في شيء عندكم بالحياة اسمه نوم ".

وتابعت ، "24 ساعة فالينها وطالعين ، بدنا نروق ، يعني نطلع شوارع الرياض الساعة 3 الصبح ، الزحمة من أول الأوتوستراد إلى آخره بدنا ساعة حتى نصل إلى المكان الذي نٌريده " .

وأردفت ،" شو بيصير لهذا الحد تحبون الحياة ، ما في شيء اسمه نوم ، الساعة 4 الفجر تقولون لسه بدري رايحين نتقهوى !!" .

وأضافت، "الشعب السعودي يحب الحياة ، عن جد كسحتم اللبنانيين ".

 

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