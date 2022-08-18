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شاهد كيف يتم التلاعب بعداد السيارة قبل بيعها؟

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عداد
Native
Teads
الخميس، 18-08-2022 02:03 م

وثق مواطن فيديو يشرح خلاله الطريقة التي يلجأ لها البعض للتلاعب في عداد السيارات وتغيير المسافة التي قطتعها السيارة قبل بيعها للزبون.

ويظهر الفيديو المواطن وهو يقوم بفك الجزء الأمامي من عداد السيارة ثم يقوم بأخذه إلى أحد الأماكن وهناك يتم تفكيكه تماما.

وتظهر السلوك الداخلية وهي التي يتم التلاعب فيها بحيث يتم خفض السرعة التي قطعتها السيارة وإياهم المشتري أنها شبه جديدة.

كما يوثق المواطن لحظة قيامه بغسل الإطار الزجاجي للعداد ليبدو في حالة جديدة وهي الطرق التي يلجأ إليها بعض الأشخاص لخداع الزبائن والمشترين.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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