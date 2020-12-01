شاهد.. كيف دخلت سلمى الشيمي منطقة الأهرامات متنكرة بالعباءة

الثلاثاء، 01-12-2020
10:38 ص
المصريون
تمكنت قوات الأمن مساء أمس، من ضبط عارضة الأزياء سلمى الشيمي
التي أثارت
الجدل بجلسة تصوير
من منطقة الأهرامات
بالجيزة.
وكشفت وسائل إعلام عن مصادر أمنية، أن الموديل سلمى الشيمي
، ومصورها و4
موظفين إداريين، و4 أفراد أمن من منطقة أثار سقارة، تم ترحيلهم اليوم، للمثول أمام
النيابة العامة، للتحقيق معهم في واقعة التصوير في المنطقة الأثرية دون تصريح،
والتحقيق مع أفراد الأمن والموظفين بتهمة الإهمال وتقاضي مبلغ 1500 جنية للسماح
لهم بالتصوير.
وكانت أجهزة الأمن، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، قد تمكنت من تحديد
مكان تواجد المتهمة، وانطلقت مأموريات استهدفتها، وألقت القبض عليها، كما تم ضبط
مصور "الفوتوسيشن"، بعد استهدافه فى منزله بحلوان، واعترفا بأنهما دخلا
المنطقة الأثرية بعد دفع مبلغ 1500 جنيه لـ4 أفراد من الأمن و4 موظفين، تم تحديدهم
وضبطهم.
وأوضحت التحريات، بعد مراجعة كاميرات المراقبة، أن سلمى الشيمي
، دخلت
المنطقة الأثرية مرتدية عباءة
سوداء اللون، ونظارة شمس لإخفاء ملامحها، وكان
بصحبتها شخصين، أحدهما المصور الخاص بها حسام محمد، وقطعوا تذاكر زيارة مناطق
أثرية.
ورصدت كاميرات المراقبة سلمى الشيمي
، وهي تنزع عباءة
ها، وشرع المصور فى
"الفوتوسيشن"، بالإضافة إلى تسجيل فيديو مدته دقيقتان، وبعد قرابة 4
ساعات، خرج الـ3 من المنطقة الأثرية، وظهرت الموديل، وهى ترتدي نفس العباءة
السوداء، والنظارة السوداء، اللتين دخلت بهما، ثم نشرت الصور والفيديو، على
الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.