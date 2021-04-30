شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي بعد عملية التجميل في أول ظهور لها

الجمعة، 30-04-2021
01:55 م
محمد فضل
نشرت الفنانة حورية فرغلي، أول صور لها بعد نجاح العملية الرابعة والأخيرة لتجميل أنفها والتي بدأتها منذ شهرين برحلة علاجية بولاية شيكاغو
الأمريكية.
وظهرت حورية فرغلي في الصور بأنفها الطبيعي حيث تم ترميمه بشكل كامل. وعلقت على صورتها التي نشرتها عبر صفحتها في فيسبوك، قائلة: ”الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه“.
وقالت فرغلي في تصريحات، إن حاسة التذوق والشم عادت لها مرة أخرى بعد معاناة استمرت أكثر من 3 سنوات.
يذكر أن حورية كشفت في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل رحلة علاجها في الولايات المتحدة، خاصة العملية الجراحية الرابعة والأخيرة في أنفها والتي أجراها الطبيب الأمريكي بريومي في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو
الأمريكية، وتم وضع العظام بشكل نهائي حيث تكللت بنجاح، على حد قولها.