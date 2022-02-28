الثلاثاء 01 مارس 2022
توقيت مصر 06:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

السيسي ينتقد فيلمًا شهيرًا من بطولة عادل إمام

بعد قصة حب 10 سنوات.. تزوج عليها بعد 5 أيام من زواجهما

75 ألف لعمرة رمضان.. الكسف عن سبب ارتفاع تكاليف العمرة هذا العام

السيسي: وزير التعليم « خد على دماغه»

السيسي يوجه نصيحة للفتيات المقبلات على الزواج: أنا عملت كده مع بنتي

عروس سعودية تحظر زوجها من واتساب بعد أن اختلى بها والمحكمة تخلعه

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور لـ سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

أول تعليق من السعودية على مخاوف الطاقة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا

الإعدام لزوجة وعشيقها حرقا الزوج حيًا أثناء نومه حتى مات

ADS
 

شاهد كيف أصبحت.. أول ظهور لـ سوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

206139
ا
Native
Teads
الإثنين، 28-02-2022 12:02 م

ظهرت سوزان مبارك، أرملة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،  في زيارة لضريح الفقيد، خلال إحياء الذكرى السنوية الثانية لرحيل الرئيس الأسبق، بحضور نجليه علاء، وجمال، وعدد من الوزراء السابقين.
ويعد ذلك، أول ظهور لأرملة الرئيس محمد حسني مبارك، بعد أن ترددت بعض الشائعات خلال الفترات الماضية حول وفاتها، إثر تردي أحوالها الصحية.
وكان مصدر مقرب من عائلة الرئيس الأسبق قد أكد أن أرملة الرئيس الراحل بخير ولا صحة لما تم نشره، مضيفًا أنها مجرد شائعات. 
وحرص عدد كبير من محبي الرئيس الراحل من بينهم وزراء سابقون على إحياء الذكرى السنوية الثانية لمبارك الذي توفي في 25 فبراير 2020.

 

إقرأ ايضا

2016_10_1_15_40_56_859

تعليمات مشددة للفنادق بشان سياح روسيا وأوكرانيا في الفنادق

image

السيسي ينتقد فيلمًا شهيرًا من بطولة عادل إمام

85798361632379528

بعد قصة حب 10 سنوات.. تزوج عليها بعد 5 أيام من زواجهما