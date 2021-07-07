شاهد كيف أصبحت.. أميرة الناصر تخلع النقاب وتُبرر: «كتمة»
اميرة الناصر
Native
الأربعاء، 07-07-202111:18 ص
كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعوديةأميرة الناصر، عن خلعها
النقاب مرة أخرى، قائلة إنها لم تتحمل ارتداءه.
وأوضحت أميرة الناصر- المثيرة للجدل- أنها حاولت الاستمرار في ارتداء
النقاب لمواصلة تحقيق حلم شقيقها الراحل، لكنها لم تستطع لأنه “كتمة”، وجاء ذلك
بعد مرور 3 أسابيع على ارتدائها.
وأشارت أميرة الناصر، التي ظهر معها زوجها مشعل الخالدي، إلى أنها كانت
تتمنى استكمال المشوار وتحقيق أمنية شقيقها، لكنها لم تستطع، مبينة:”ما قدرت أكمل
أو بالأحرى ما تحملت.. مرة كتمة”.
ولفتت أميرة الناصر إلى غضب زوجها مشعل الخالدي، من قرارها، حيث علق:”والله
زعلان قسما بالله إني زعلان”.
وأردفت أميرة الناصر أنها سترضي شقيقها الذي يرغب في ارتدائها النقاب، بأن
تذبح “ذبيحة”، وتوزيعها صدقة في سبيل الله، عوضًا عن “الحلم”.