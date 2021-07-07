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شاهد كيف أصبحت.. أميرة الناصر تخلع النقاب وتُبرر: «كتمة»

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اميرة الناصر
Native
الأربعاء، 07-07-2021 11:18 ص

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، عن خلعها النقاب مرة أخرى، قائلة إنها لم تتحمل ارتداءه.
وأوضحت أميرة الناصر- المثيرة للجدل- أنها حاولت الاستمرار في ارتداء النقاب لمواصلة تحقيق حلم شقيقها الراحل، لكنها لم تستطع لأنه “كتمة”، وجاء ذلك بعد مرور 3 أسابيع على ارتدائها.
وأشارت أميرة الناصر، التي ظهر معها زوجها مشعل الخالدي، إلى أنها كانت تتمنى استكمال المشوار وتحقيق أمنية شقيقها، لكنها لم تستطع، مبينة:”ما قدرت أكمل أو بالأحرى ما تحملت.. مرة كتمة”.
ولفتت أميرة الناصر إلى غضب زوجها مشعل الخالدي، من قرارها، حيث علق:”والله زعلان قسما بالله إني زعلان”.
وأردفت أميرة الناصر أنها سترضي شقيقها الذي يرغب في ارتدائها النقاب، بأن تذبح “ذبيحة”، وتوزيعها صدقة في سبيل الله، عوضًا عن “الحلم”.
 

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