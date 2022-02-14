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شاهد.. قاذفة أمريكية تخطئ مسارها وتدخل الأجواء المصرية

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قاذفة
Native
Teads
الإثنين، 14-02-2022 11:19 ص

انطلقت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-52H Stratofortress من قاعدة في بريطانيا فجر اليوم الاثنين، للقيام بمهمة فوق أوروبا، حسبما أفادت مواقع لتتبع الملاحة الجوية.
وحسب بيانات المواقع، فإن القاذفتين (رقم الطائرتين 61-0038 و61-0018) دخلتا أجواء البحر الأبيض المتوسط بعد عبورهما فوق مضيف جبل طارق، ونفذتا عملية التزود بالوقود جوا من طائرتين من نوع Boeing KC-135 Stratotanker.
ثم انفصلت القاذفتان، حسب متتبعين، حيث اختارت الأولى طريق العودة عبر أجواء إسبانيا، أما الثانية فقد واصلت مسارها حتى اقتربت من سواحل لبنان، ثم قامت بانعطاف مفاجئ باتجاه الجنوب لتدخل الأجواء المصرية.
والأسبوع الماضي، أعلنت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا نشر مجموعة من قاذفاتها الاستراتيجية B-52H القادرة على حمل القنابل النووية في قاعدة "فيرفورد" ببريطانيا، وذلك وسط مزاعم الغرب بقرب "الغزو الروسي" لأوكرانيا، وهي مزاعم ترفضها موسكو مؤكدة أن ليس لديها أدنى نية لمهاجمة أوكرانيا.
وفي الأيام الأخيرة تحولت طائرات الاستطلاع الأمريكية والأطلسية إلى العمل على مدار 24 ساعة في المناطق القريبة من الحدود مع روسيا وبيلاروس وفوق البحر الأسود.
وتم رصد طائرة تجسس ميسرة أمريكية من طراز RQ-4A Global Hawk القادرة على التحليق على ارتفاعات عالية، وهي تعمل في الساعات الأخير في المجال الجوي الأوكراني بعدما أقلعت من قاعدة في إيطاليا.




 

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