شاهد.. فيفي عبده تعود من جنازة سمير صبري على ونش

الأحد، 22-05-2022
12:07 م
شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده
في تشيع الممثل الراحل
سمير صبري إلى مثواه الأخير في الإسكندرية، لكن سيارتها تعرضت لعطل خلال عودتها إلى
القاهرة، فإضطرت إلى الإستعانة بـ "ونش
".
ونش
رت فيفي عبده
مقطع فيديو على حسابها الخاص بموقع التواصل
الإجتماعي توثق فيه الحادثة.
وظهرت فيفي عبده
من داخل السيارة وهي على ظهر الونش
قائلةً:
"مساء الخير، دفنا الفنان سمير صبري ربنا يرحمة وينور قبره، والعربية عطلت في
الطريق، وأنقذنا ونش
سحب العربية لمصر بخير، أنا بكلمكم كده من الدور التاني".
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