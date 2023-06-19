شاهد.. فيفي عبده تسقط أرضاً داخل فندق بالرياض وتتحدث بطريقة غريبة

كشفت الفنانة فيفي عبده، عن تعرضها لموقف، أصابها بالخوف والهلع داخل فندق في الرياض، بعدما سمعت إنذار حريق تجريبي.

وظهرت فيفي عبده خلال مقطع فيديو وثقته ابنتها، وهي جالسة على الأرض، وحافية القدمين، أمام غرفتها بالفندق، بينما استغرب البعض طريقة كلامها.

وقالت الفنانة : "الأوتيل ساب الورقة دي، وأنا مقرأتهاش، وأقوم على خضة أخلوا المبنى، نخلي المبنى ونروح فين"

وتابعت موجهة حديثها لابنتها:"أنتِ جاية ليا، وماسكة إزازة، وأنا عمالة ألطم، إزاي يعني عاوزة أفهم إزاي".

وأرفقت فيفي عبده الفيديو بتعليق موضحة، أن الفندق أجرى تجربة افتراضية لإخلاء المبنى في حالة وجود حريق، وتم إخطار النزلاء إلا أنها لم تقرأ الورقة وعندما سمعت إنذار الحريق التجريبي اعتقدت أن هناك خطر ما وشعرت بالخوف.