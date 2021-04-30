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شاهد.. فيديو صادم لمواطن هندي توفيت زوجته بــ "كوفيد"

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فيديو صادم لمواطن هندي توفيت زوجته بــ "كوفيد"
 
الجمعة، 30-04-2021 04:23 م فتحي مجدي
أظهر مقطع فيديو مفجع، مواطنًا هنديًا يسير في الشارع وهو يحمل جثة زوجته المتوفاة بـ كوفيد – 19، حيث تكافح البلاد ارتفاعًا كارثيًا في الإصابات.

وذكرت صحيفة "نيو إنديان إكسبرس"، أن الرجل، الذي تم التعرف عليه فقط على أنه "سوامي"، كان يحمل زوجته المتوفاة "ناجالاكسمي"، التي توفيت في تيلانجانا يوم الاثنين، على بعد حوالي ميلين من مقبرة بلدة كاماريدي، وتوقف على طول الطريق لطلب المساعدة.

لكن على الرغم من توسلاته، لم يقدم أحد يده خوفًا من الإصابة بالمرض الذي يعصف بالبلاد، إذ تجاهل السائقون الرجل بينما كان جسد زوجته ملقى على الطريق.

وكان الزوجان يعيشان بالقرب من محطة سكة حديد، حيث كانا يتوسلا لقمة العيش قبل أن تمرض "ناجالاكسمي".


وأعطت شرطة السكك الحديدية "سوامي" المال لأداء الطقوس الأخيرة. في واقعة منفصلة، حمل رجل يبلغ من العمر 70 عامًا جثة زوجته، التي توفيت أيضًا بسبب المرض، على دراجته لحرق جثمانها في قرية أمباربور، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس".

وصرح مسؤول الشرطة مادياون مونا لال دوسيا لوكالة "برس ترست" الهندية: "لكن القرويين بمن فيهم كبار السن رفضوا مساعدته في أداء الطقوس الأخيرة، خوفًا من احتمال إصابتهم بالفيروس أيضًا".

وأضاف: "بعد أن لم يأت أحد للمساعدة، قرر الرجل العجوز إبقاء جثة زوجته في دراجته الهوائية والذهاب لحرق جثتها.

ومع ذلك، لم يكن من الممكن أن يحمل الجثة وظل يفقد توازنه". وعندما علمت الشرطة بمحنته، ساعدوا الرجل في نقل الجثة إلى رمجات، حيث تم حرق الجثة.

https://nypost.com/2021/04/29/man-carries-dead-wife-to-burial-site-amid-india-covid-surge/ XMA Header Image Tragic video shows man carrying dead wife to burial site amid India COVID surge nypost.com
 

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