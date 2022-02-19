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شاهد.. فنان شهير يبيع القهوة في الشارع بسبب ضيق الحال: الشغل مش عيب

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السبت، 19-02-2022 10:06 ص

نشر الفنان كريم الحسيني - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - مقطع فيديو قصير له، ظهر فيه وهو يقوم ببيع القهوة والمشروبات الساخنة على الطريق بسبب عدم عمله في الوقت الحالي.
وعلق كريم الحسيني على الفيديو قائلًا: «#مشروعى #الجديد #مشروعى_الجديد #الشغل_مش_عيب #حلمك_ملوش_تاريخ_صلاحيه».
الجدير بالذكر أن كريم الحسيني شارك فى بطولة مسرحية "زقاق المدق"  على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.
شاهد الفيديو هنا:
 

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