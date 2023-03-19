شاهد.. فنان شهير: أنا ضد عمل المرأة.. مكانها البيت وتربية الأبناء
مصطفى حشيش
Native
Teads
الأحد، 19-03-202312:59 م
قال الفنان مصطفى حشيش إنه غير مقتنع بعمل المرأة، مؤكدا
أن مكانها هو بيتها، وأن عملها الذي يجب أن تنشغل به هو أولادها.
وأضاف حشيش، خلال لقائه مع برنامج "بنت البلد"
على قناة "صدى البلد": "زوجتي من خارج الوسط الفني ولا أؤيد عمل المرأة"،
مضيفا: "هقول حاجة وستات مصر كلهم هيتمنوا يضربوني وهي أني غير مؤمن بعمل المرأة".
وتابع: "المرأة مكانها بيتها وعملها هو أولادها، وبالنسبالي
لازم يبقى ليا ست متفرغة عشان طبيعة شغلي"، مشيرا إلى تقديره للمرأة التي تضطر
للعمل، والتي ليست مضطرة فعليها أن تتفرغ لبيتها.
وعن علاقته بالتكنولوجيا الحديثة أكد مصطفى حشيش أنه لا تربطه
أي علاقة بها وقال: "التليفون ده أخري أرد منه وبتكلم منه إنما لا أعرف أبعت رسالة
ولا أعرف سوشيال ميديا ولا تكنولوجيا".
وأضاف: "ما زلت مقتنع أن الراجل يبقى جنبه على الكومدينو
الأباجورة ومعاه الكتاب ويشغل الراديو على البرنامج الموسيقي ويقرأ ساعتين قبل النوم،
إنما مليش في أي حاجة في التكنولوجيا".
يشار إلى أن آخر أعمال مصطفى حشيش هو مسلسل "عالم تاني"
الذي جسدت بطولته كل من رانيا يوسف ونضال الشافعي وفريال يوسف، وفراس سعيد، وسميرة
صدقي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.