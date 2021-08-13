شاهد.. فنانة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب: «اللي بتعمله شيء مقزز ومقرف»

الجمعة، 13-08-2021
11:42 ص
شنت الفنانة
المعتزلة الشهيرة عبير الشرقاوي، هجوم
ًا
حادًا على نور ابنة الفنان عمرو دياب، بعد إعلانها أنها ستنتقل للعيش مع خطيبها في
بيت واحد.
وكتبت الفنانة
عبير الشرقاوي ابنة الراحل جلال الشرقاوي منشورا
عبر حسابها على موقع فيسبوك تهاجم فيه نور عمرو دياب
قائلة:" بنت عمرو دياب واللي
بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا".
وأوضحت عبير الشرقاوي في ردها على تعليقات متابعيها أن سبب
الهجوم
على نور عمرو دياب
جاء بعدما صرحت بنيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها قائلة:"
هى قالت إنها هتنقل و تعيش مع خطيبها في بيت جديد و لما قالوا لها الدين قالت محدش
يكلمني على الدين".
وكانت نور عمرو دياب
نشرت منذ يومين، مقطع فيديو مباشر عبر
حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هويته،
وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.
وقالت نور عمرو دياب
في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع
خطيبها وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها أفريقي بريطاني،
ولم تكشف عن شخصيته.