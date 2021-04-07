شاهد.. فنانة شهيرة تعلن منعها من دخول الإمارات وتكشف السبب
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الأربعاء، 07-04-202106:36 مالمصريون
كشفت الفنانة والمنتجة البحرينية الشهيرة زينب العسكري، عن سبب منعها من دخول الإمارات منذ 5 أشهر، وبقائها
في البحرين، مشيرة إلى أن السبب يعود لتورطها في قضية اختلاس أموال.
وقالت “العسكري” عبر مقطع فيديو لها على حسابها بـ “سناب
شات” أنها رفعت دعوى قضائية إثر قضية اختلاس أموال من شركتها منذ 15 عاما انتهت بحكم
لصالحها.
وأضافت “زينب العسكري” أنها تنتظر تنفيذ الحكم ورد الأموال
إليها، لكنها لا تدري سبب التأخير حتى الآن، معلقة :”الحكم في القضية لصالحي وانتظر
تنفيذ الحكم اللي طول ولا أعرف شو هو السبب حتى المحامي مستغرب يقول كل ما أدخل القضية
للقاضي تتعطل””. مشيرةً إلى أنها تنتظر تنفيذ رد الأموال إليها منذ 5 أشهر.
وتابعت : “هذا هو سبب عدم رجوعي للإمارات مع انهم وحشوني
أهلي هناك وحبايبي وراجلي بس شو اسوي”.