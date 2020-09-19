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شاهد .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب بعد أيام من إعلان اعتزالها
شاهد .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب بعد أيام من إعلان اعتزالها
السبت، 19-09-2020
05:57 ص
أحمد عادل شعبان
نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم عدة صور للكشف عن أبرز التغيرات في حياتها بعد الاعتزال .
وظهرت داليا مرتدية الحجاب في صور جديدة وذلك بعد أسابيع قليلة جدًا من إعلان اعتزالها .
وكانت داليا أعلنت خلال يونيو الماضي اعتزالها التمثيل نهائيا بعد عشرات الأعمال حيث قال في تدوينة مقتضبة: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".
ومن أهم أدوار داليا فيلم "كلمني شكرا" مع الفنان عمرو عبد الجليل.
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داليا ابراهيم
اعتزال داليا إبراهيم
داليا ابراهيم بالحجاب
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