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شاهد .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب بعد أيام من إعلان اعتزالها

داليا إبراهيم
شاهد .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب بعد أيام من إعلان اعتزالها
السبت، 19-09-2020 05:57 ص أحمد عادل شعبان
نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم عدة صور للكشف عن أبرز التغيرات في حياتها بعد الاعتزال .

وظهرت داليا مرتدية الحجاب في صور جديدة وذلك بعد أسابيع قليلة جدًا من إعلان اعتزالها .

وكانت داليا أعلنت خلال يونيو الماضي اعتزالها التمثيل نهائيا بعد عشرات الأعمال حيث قال في تدوينة مقتضبة: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".

ومن أهم أدوار داليا فيلم "كلمني شكرا" مع الفنان عمرو عبد الجليل.
 

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