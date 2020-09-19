شاهد .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب بعد أيام من إعلان اعتزالها

شاهد .. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب بعد أيام من إعلان اعتزالها

نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم عدة صور للكشف عن أبرز التغيرات في حياتها بعد الاعتزال .



وظهرت داليا مرتدية الحجاب في صور جديدة وذلك بعد أسابيع قليلة جدًا من إعلان اعتزالها .



وكانت داليا أعلنت خلال يونيو الماضي اعتزالها التمثيل نهائيا بعد عشرات الأعمال حيث قال في تدوينة مقتضبة: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".



ومن أهم أدوار داليا فيلم "كلمني شكرا" مع الفنان عمرو عبد الجليل.

