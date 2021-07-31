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شاهد/ فنانة إماراتية شهيرة تظهر على كرسي متحرك في شوارع مصر

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السبت، 31-07-2021 11:14 ص

نشر الناشط الإعلامي الإماراتي، منذر المزكي الشامسي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستجرام“، للفنانة الإماراتية رزيقة طارش أيقونة الفن في الإمارات ، حيث ظهرت على كرسي متحرك داخل سوق الحسين في مصر، معبرا فيه عن سعادته بمقابلة رزيقة طارش، عن طريق ”الصدفة“.
وقال منذر المزكي، في الفيديو أن رزيقة طارش، هي أيقونة الفن في دولة الإمارات، مبينًا أن غلاوتها من غلاوة والدته لأنها من الأسماء التي يحبها ويعتز بها.
ودعا ’الشامسي“ للفنانة رزيقة طارش، بالصحة والعافية، وطالب الجمهور بأن يدعو لها بالصحة، محاولًا الاطمئنان عليها، لترد عليه بأنها تقوم بتصوير مسلسل جديد هذه الفترة.
وعلق منذر المزكي على مقابلته للفنانة قائلًا: ”صدفة جميلة كجمال قلب الفنانة القديرة رزيقة طارش في سوق الحسين في مصر“.
وتابع منذر المزكي:“رزيقة طارش ممثلة وإعلامية إماراتية، وتعتبر من أوائل اﻹعلاميات في دولة اﻹمارات، بدأت مسيرتها الفنية كإعلامية من خلال العمل بإذاعة أبوظبي العام 1969، ثم اتجهت في السبعينيات إلى التلفزيون، حيث قدمت العديد من البرامج التلفزيونية.
وعقب قائلًا: ”قبل أن تقتحم مجال التمثيل في أواخر السبعينيات حيث شاركت في العديد من المسلسلات، ومن أبرز أعمالها: (إشحفان، حظ يا نصيب، سعيد الحظ، القياضة)، والعديد من الأعمال الفنية، والمشاركات الوطنية“.

 

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