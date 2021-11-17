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شاهد.. فتاة تفجر صدمة: حملت في «جن» بعد أن عاشرني دجال

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الفتاة
Native
Teads
الأربعاء، 17-11-2021 01:03 م

كشفت سيدة تفاصيل واقعة مثيرة وصادمة، قالت من خلالها أنها تعرضت للاغتصاب وهتك العرض على يد مشعوذ استغل أزمتها وعاشرها بعدما أوهمها بأنه تزوجها.
وأوضحت سلمى بحسب موقع القاهرة 24، أنها تواصلت مع شيخ يدعي أنه معالج روحاني ولديه كثير من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ويظهر على شاشات التلفزيون.
وأضافت أن الشخص المذكور بعد عودته من الخارج تواصل معها، والتقى بها، وزعم أن هناك سحرًا في المنزل ويجب استخراجه، وطلب منها اصطحابه إلى منزلها للاطمئنان واستخراج السحر، وحينما أخبرته بأنها نقلت من منزلها إلى منزل تقيم به حديثا ألح عليها بضرورة زيارتها في المنزل فسمحت له.
تكررت اللقاءات بين سلمى والشيخ المزعوم، وبدأ الدجال في زيارتها بالمنزل حتى فوجئت ذات مرة بعد استيقاظها به يخبرها بأنه تزوجها وأنها تقيم معه: كنت متكتفة ومش عارفة أفكر وفجأة لقيته بيقولي إحنا اتجوزنا.
وقالت سلمى إنها اكتشفت حملها من الدجال، وجاءت كل الفحوصات الطبية، واختبارات الحمل لتؤكد وجود حمل، لكن عند الكشف عليها بجهاز السونار، لم يظهر أي شيء في رحمها، وقالت: كل حاجة بتقول إني حامل، حتى أنا حاسة بالحمل، لكن جهاز السونار مش باين فيه أي شيء كأن الجسم اللى جوايا غير مرئي، كنت حامل في جن، وقعدت نحو شهر بحاول أنزل الحمل ده بكل الطرق، لحد ما ربنا خلصني منه.
وأوضحت أن المشعوذ استغل أزمتها بعدما أوهمها بأنه تزوجها، وأشارت إلى أنها عاشت 7 أشهر في عذاب مع الدجال، الذي زعم أنه سيجلب طليقها لأبنائها بعد أن تركهم ولم يسأل عنهم.

وأضافت : “قررت ساعتها إني أسكت علشان ميأذيناش وكل ما أبعد كان يجيبني عن طريق حد من أهلي سواء أمي أو ابني الصغير، كنت بلاقي أبني بيتخانق أو خارج علينا بمقص أو سكينة فبدأت أخاف وقلت لازم أسكت لحد ما يزهق هو يمشي.”
وأشارت إلى أنها عندما قررت أن تفضحه عبر وسائل التواصل، حاول إسكاتها أولاً بالتهديد، ثم عرض عليها هو وأسرته 2 مليون جنيه، ولكنه قرر الهروب وسافر إلى دبي.

 

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