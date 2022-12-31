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شاهد.. عمر كمال يقطع الغناء ويدخل في نوبة بكاء بشكل مفاجئ على الهواء

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عمر كمال
Native
Teads
السبت، 31-12-2022 01:03 م


دخل المطرب عمر كمال في نوبة بكاء مفاجئة على الهواء، مشددا على أنه تعرض للظلم والكراهية والإساءة خلال عام 2022.

وحل عمر كمال ضيفا على برنامج "يحدث في مصر" على قناة mbc مصر مع الإعلامي شريف عامر، وأثناء غناء موال عن الصبر، توقف عند مقطع يقول: "أنا واقف على ربنا مسنود، أنا جوا قلبي 10 أسود، وكل قول وله رد، حاربت ليلة ورا ليلة، وجبت الصبر بالكيلة".
ثم اختنق صوت عمر كمال وتوقف عن الغناء، قائلا "مش هعرف أكلمها"، وعاد إلى مقعده ودخل في نوبة بكاء شديدة.
وحاول الإعلامي شريف عامر تهدئته وسؤاله عن سر بكائه المفاجئ، ليرد قائلا: "أنا تعبت جدا، افتكرت قد إيه تعبت، أنا بحب الناس جدا وحسيت السنة دي الناس ظلمتني جدا، طالتني تعليقات وكراهية محبيتهاش".
وأضاف: "أنا تعبت جدا عشان أوصل للنقطة دي، وحسيت أن أنا أتظلمت، وعايز أقولهم أنا بحبكم وسعيت لكم كتير، بس مستاهلش منكم الظلم".
 

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