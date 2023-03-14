شاهد.. عمرو الليثي ينهار من البكاء على الهواء





دخل الإعلامي عمرو الليثي، في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، حين رأى صورة والدته أمامه على الشاشة.

وفي التفاصيل، فاجأ المخرج التليفزيوني نبيل عبدالنعيم، الإعلامي عمرو الليثي، بصورة لوالدته ليلى الديدي في برنامج " واحد من الناس".

وظهرت أثار المفاجأة على عمرو الليثي، الذي ظل صامتا لبعض الوقت، وهو يتأمل صورة والدته على الشاشة، ثم انهار بالبكاء، قائلا لعبد النعيم "دي مؤامرة منك ومن المخرج"، الأمر الذي نفاه الأخير البتة.

وتحدث "الليثي" عن والدته وكفاحها مع والده، وكم كانت صابرة وشاكرة حينما فقدت ابنها الصغير على يدها"، مشيرا إلى أنها الآن تعيش معه.

