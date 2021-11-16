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شاهد.. عروسان يدخلان حفل زفافهما في صندوق لودر فوقعت الكارثة

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ارشيفية
Native
الثلاثاء، 16-11-2021 01:50 م

نشرت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب لصعود عروسين في صندوق لودر وارتفاعه بهما أمتار في الهواء، قبل أن يقلبهما على طاولة الطعام أمام الضيوف.
في المقطع، يمكن رؤية العريس والعروس جالسين في صندوق لودر يطوف بهماقبل أن يسقطهما على طاولة أمام ضيوف  الذين ظهروا مذهولين يحدقون بهما بينما يستعد الزوجان لدخلة زفاف كبيرة.
ومع ذلك، يتحول الأمر من فكرة جديدة مبتكرة لدخلة الزفاف إلى كارثة محرجة عندما يفقد العريس والعروس توازنهما ويسقطان أمام المعازيم.
فلم تكن الفكرة مدعمة بحزام أمان يحمي العروسين، ما أوقعهما في كارثة كبيرة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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