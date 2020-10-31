السبت 31 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول ظهور لـ "حجازى" بقميص اتحاد جدة

ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بأحد شوارع الكويت

انضمام "النغموشى" لصفوف "ذئاب الجبل" 4 سنوات

السلطات الفرنسية تلقي القبض على شخص ثالث لصلته بـ"هجوم نيس"

شاب يقتل زميله بطلقة طائشة في عيد ميلاد بالقليوبية

مصر تُعزي تركيا في بيان رسمي

رئيس وزراء كندا معارضا ماكرون: حرية التعبير لها حدود

الشرطة الأسبانية تعتقل " إمام " لبثه أفكار " داعش "

إسرائيل تصف دولة عربية بالاستفزازية بعد عرض شروط تفاوضها

شاهد.. قتلى وجرحى في انفجار ضخم لأنبوب غاز بدولة عربية

ADS
 

شاهد.. طفل يقود «مرسيدس» وعندما أوقفه أمين شرطة دهسه

Capture
الطفل
 
السبت، 31-10-2020 11:57 ص محمد فضل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، لطفل يبلغ من العمر حوالي 14 عامًا يقود سيارة ماركة مرسيدس في أحد الشوارع رفقة أصدقائه، وعندما أوقفه أمين شرطة ليسأله عن الرخصة تطاول عليه وحاول دهسه وفر هاربًا.
وسخر الطفل في حديثه من الشرطي، حينما سأله الأخير "رخصك فين يا حبيي؟"، ليرد الطفل ساخرًا "أنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا".
وأعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل، ليرد الأخير ساخرًا: "فين الكمامة بتاعتك"، فيرد الشرطي :" معييش كمامة"، فيقول الطفل: طب ابعد وشك عني بقا"، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل وسط صوت لضحكات مصور الفيديو "معييش رخص".
وبصوت حازم، قال الشرطي للطفل "طب سيب لي العربية"، وعزم للاتجاه للناحية الأخرى، قبل أن ينطلق الطفل بسرعة كبيرة، ويقوم بصدم الشرطى ويفر هاربا بالسيارة.
ويظهر الفيديو صبية شباب داخل السيارة، يلقون بالضحكات على حديث الطفل الذي ظل يسخر من الشرطي أثناء حواره معه وطلبه للرخص، بينما كان يطل عليه رجل الشرطة من نافذة السيارة.
ونقلت صحف عن مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية تكثف البحث للوصول إلى السيارة والطفل الذي كان يقودها.
 

إقرأ ايضا

11201926174624775717059

ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بأحد شوارع الكويت

20200903024502452

مصر تُعزي تركيا في بيان رسمي

20 مليون دولار لأول فريق يضع مسبارًا على سطح القمر

مدير علوم الفلك والفضاء: اكتشفنا وجود مياه على سطح القمر

أخبار متعلقة

251631_4_1530600690

صدمة.. عودة طفل للحياة بعد 6 ساعات من وضعه في ثلاجة الموتى

128

صدمة.. تفاصيل معاشرة أم لابنها المراهق بالقوة (صور)

Capture

صادم.. ممارسة الرذيلة بشكل جماعي داخل سيارة بأحد شوارع المنصورة

5f7874f596c0f

من النخيل.. نبتة سامة تقتل طفلين وتسمم 6 آخرين

في-الكويت

علقة موت لمصري في الكويت رفقة فتاة داخل سيارته

يييييييييييي

سيادة الرئيس أنقذ ابني.. رسالة مؤثر من والد طفل