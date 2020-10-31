شاهد.. طفل يقود «مرسيدس» وعندما أوقفه أمين شرطة دهسه

السبت، 31-10-2020
11:57 ص
محمد فضل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم،
لطفل
يبلغ من العمر حوالي 14 عامًا يقود سيارة
ماركة مرسيدس في أحد الشوارع رفقة
أصدقائه، وعندما أوقفه أمين شرطة
ليسأله عن الرخصة تطاول عليه وحاول دهس
ه وفر
هاربًا.
وسخر الطفل
في حديثه من الشرطي، حينما سأله الأخير
"رخصك فين يا حبيي؟"، ليرد الطفل
ساخرًا "أنت إزاي تعمل لي كده متحطش
إيدك عليا".
وأعاد الشرطي توجيه السؤال ذاته للطفل
، ليرد الأخير ساخرًا:
"فين الكمامة بتاعتك"، فيرد الشرطي :" معييش كمامة"، فيقول
الطفل
: طب ابعد وشك عني بقا"، فيكرر الشرطي سؤاله عن الرخص، حتى قال الطفل
وسط
صوت لضحكات مصور الفيديو "معييش رخص".
وبصوت حازم، قال الشرطي للطفل
"طب سيب لي العربية"،
وعزم للاتجاه للناحية الأخرى، قبل أن ينطلق الطفل
بسرعة كبيرة، ويقوم بصدم الشرطى ويفر
هاربا بالسيارة
.
ويظهر الفيديو صبية شباب داخل السيارة
، يلقون بالضحكات على
حديث الطفل
الذي ظل يسخر من الشرطي أثناء حواره معه وطلبه للرخص، بينما كان يطل عليه
رجل الشرطة من نافذة السيارة
.
ونقلت صحف عن مصادر أمنية، أن الأجهزة
الأمنية تكثف البحث للوصول إلى السيارة
والطفل
الذي كان يقودها.