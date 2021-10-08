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شاهد.. طرد سعوديتان شهيرتان من معرض في قطر

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الجمعة، 08-10-2021 11:39 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تفاصيل ما حدث لمشهورة "سناب شات"، السعودية ملكة كابلي، والسعودية ريم النجم المذيعة في الكويت، خلال تواجدهما في معرض العطور المقام في قطر.
وظهرت ريم النجم مع ملكة كابلي، داخل اليسارة: "تقولي أيش ذنبنا، انطردنا يا ملكة، بقالنا أسبوع هنا ما حد طردنا مثل طردة اليوم".
وبحسب وسائل الإعلام القطرية، فإن سبب رفض دخول ملكة كابلي وريم النجم إلى معرض العطور، يرجع إلى الخوف من تجمع الزوار حولهما، وهو ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
 

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