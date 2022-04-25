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شاهد.. طائرة توثق مشاهد مرعبة في السعودية

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الإثنين، 25-04-2022 11:16 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق سيلا مائيا مخيفاً في وادي الجريسية بشمال مهد الذهب بالمدينة المنورة، تسبب في انقلاب شاحنة وإعاقة حركة السير.
وانتشرت الكثير من الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، حيث يظهر احتجاز السيول لشاحنة انقلبت على جانبها ولم تستطع المغادرة بسبب المياه الغزيرة، بالإضافة إلى وقوف عدد من المارة والمركبات على جانبي الوادي، دون القدرة على التوجه نحو الشاحنة وإنقاذها.
والتقطن طائرة "دروان" لقكات مخيفة للسيول التي تجتاح السعودية، وتستمر حتى يوم الجمعة حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد في المملكة.

 

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