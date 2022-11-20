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شاهد.. طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم ثكنة عسكرية روسية بالصواريخ

elaosboa08426
دبابات
Native
Teads
الأحد، 20-11-2022 09:52 ص

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق، لحظة قصف الطائرات المسيرة الأوكرانية، لثكنة عسكرية روسية.

وأظهر مقطع الفيديو، استهداف الطائرات المسيرة، للثكنة العسكرية الروسية، وقصفها بالصواريخ، وتدميرها بالكامل، داخل إحدى المناطق الخضراء.
وهرب الجنود الروس من داخل الثكنة العسكرية والدبابات، قبل أن يتم تفجيرها، حسبما أظهر مقطع الفيديو.
وأبان الفيديو استهداف الطائرات المسيرة أيضًا للدبابات الروسية التي كانت مختفية بين الأشجار أو على الطرق، حيث تم قصفها، وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان في السماء.
 

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