شاهد.. ضبط مصري متنكرًا في ملابس نسائية داخل مول تجاري بالسعودية

الثلاثاء، 29-08-2023
09:50 ص
أحدث فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية
، جدلا كبيرًا بعد ظهور شاب مرتديًا عباءة وكعب عالي، مصطحبًا إياه أحد أفراد أمن مول تجاري بالمنطقة الشرقية.
من جانبه أصدر الأمن العام السعودي بيانًا، أكد فيه القبض على شاب يرتدي ملابس نسائية، في ـحد مولات مركز الخبر بامنطقة الشرقية.
وحسب البيان، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الشرقية أنه تم ضبط مقيم مصري ، ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي متنكرا بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية بالخبر وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.