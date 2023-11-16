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شاهد.. ضبط استشاري مخ وأعصاب حاصل على دبلوم صنايعي

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المتهم
الخميس، 16-11-2023 10:53 ص

أعلنت الأجهزة المختصة عن ضبط طبيب شهير تخصص في أمراض المخ والأعصاب، وكان يتردد عليه العديد من المرضى من كافة المحافظات، ليتبين لاحقا أنه مزيف ولم يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة.
وقالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية إن إدارة العلاج الحر تمكنت من ضبط المدعو محمد إبراهيم والشهير بالدكتور محمد معروف والحاصل على دبلوم صناعي، أثناء توقيعه الكشف الطبي على أحد المرضى، والمنتحل صفة طبيب مخ وأعصاب، مضيفة أنه ثبت أنه يعمل في العديد من المحافظات بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري للمرضى داخل مجمع عيادات بمدينة الزقازيق، ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يومياً.
كما أضافت أنه تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة داخل المنشأه بالزقازيق، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيب ومجمع العيادات، وتحريز الأدوية المخالفة.



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