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شاهد/ «صلاح» لأول مرة في حوار تليفزيوني مصري.. من الإعلامي الذي اختاره؟

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صلاح
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السبت، 27-11-2021 10:56 ص
أعلن طارق يونس رئيس تحرير برنامج عمرو أديب عن لقاء قريبا لمحمد صلاح مع الإعلامي عمرو أديب .
و نشر صور من كواليس لقاء الإعلامي عمرو أديب  مع محمد صلاح من ليفربول في برنامج" الحكاية والذي من المقرر عرضه على شاشة MBC مصر في وقت قريب.
علي الجانب الاخر حل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي فى الإحصائية الصادرة عن مركز الدراسات الرياضية السويسري الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن قائمة اكثر اللاعبين مشاركة فى عام واحد.
وجاء نجم فريق ليفربول الإنجليزي بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في الفترة من 15 نوفمبر 2020 وحتى الوقت نفسه من العام الجاري في البطولات الكبرى سواء الدوري أو الكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا حيث تصدر الفرعون المصري ترتيب لاعبي الريدز بواقع 4448 دقيقة.
فيما تصدر القائمة البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بواقع 5103 دقيقة، فيما جاء روبين دياز نجم مانشستر سيتي في المرتبة الثانية برصيد 4982 دقيقة.




 

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