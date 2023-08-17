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شاهد.. صاحبة الفيديوهات العارية: جوزي صورني ومش قادرة أبص في عين أي حد

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السيدة
الخميس، 17-08-2023 10:12 ص
أكدت "رضا"، السيدة التي استغاثت من زوجها بعد أن قام بتصويرها بدون ملابس ونشر صورها على السوشيال ميديا، قائلة “تزوجت من زوجي وكان يقوم بتصوير كل شيء يحدث بيننا وكان يقوم بتصوير من خلال الهاتف الخاص بي وأنا عمري ما خوّنت جوزي أنه يقوم بعمل أي شر لي”.
وقالت "رضا"، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”: انفصلت عن زوجي من 17 سنة، بسبب مشاكل حدثت، وعملت على ماكينة خياطة ومن خلال العمل ربيت أولادي وجهزت بنتي".
وتابعت السيدة التي استغاثت من زوجها بعد أن قام بتصويرها بدون ملابس ونشر صورها على السوشيال ميديا، أن جوزي خلاني مش قادرة أبص في عين أي حد ومبقدرش أروح لبنتي بسبب اللى عمله فيا".

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