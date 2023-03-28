الثلاثاء 28 مارس 2023
توقيت مصر 11:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكشف عن جنسية المعتمرين ضحايا حادث عقبة شعار بالسعودية

فتاة مصرية السبب.. السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بمدينة أمريكية

60 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

شاهد.. "شيخ الحارة" يتسبب في أزمة بين حسن شاكوش وزوجته على الهواء بعدما كشف خيانته

فيديو مروع.. لحظة وقوع حادث عقبة شعار بالسعودية ومصرع 20 معتمرًا وإصابة 29 آخرين

وثيقة رسمية أمام القضاء تكشف مفاجأة عن مكان العثور على "الطفل شنودة"

سارة نخلة تفضح ياسمين عز: "نسيتي الدكتور بتاعك إياه.. حد ينسى فرعونه؟"

بيان من وزير المالية بشأن موعد صرف الرواتب والمعاشات قبل العيد بالزيادة الجديدة

شاهد لحظة وصول مرتضى منصور منزله بعد خروجه من السجن

نصرة الحربي تكشف عدد زيجاتها: ليس لدي مانع من الزيادة

ADS
 

شاهد.. "شيخ الحارة" يتسبب في أزمة بين حسن شاكوش وزوجته على الهواء بعدما كشف خيانته

Capture
حسن شاكوش مع زوجته
Native
Teads
الثلاثاء، 28-03-2023 09:39 ص

 

 

هدد حسن شاكوش مطرب المهرجانات، الإعلامية بسمة وهبة بمغادرة الاستوديو، وترك البرنامج، بسبب شيخ العرافين، بعد زعمه، أن حسن شاكوش متزوج بسيدة أخرى غير “ريم طارق” التي تزوجها مؤخرا.

 

وقال شيخ الحارة، خلال حلقة الأمس من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم، أن زوجة حسن شاكوش هي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، متسائلا: من التي اشترت لك السلسلة التي ترتديها يا حسن بشكل مستمر، ومن هي التي تقطن في منطقة التجمع؟.

 

حسن شاكوش يفقد أعصابه

حاول حسن شاكوش، مغادرة الاستديو؛ بعدما فقد أعصابه، وأصيب بالتوتر، لكن بسمة وهبة سيطرت عليه، وطلبت منه البقاء في الاستوديو، وهو ما استجاب له، وسيطر الغضب على زوجته ريم طارق، حيث صدقت شيخ العرافين، وكادت أزمة تنشب بينها وحسن شاكوش، وقالت: "عارفة شيخ الحارة، بس مش كل حاجة بيقولها كدب، عموما، موضوعنا انتهى، الموضوع اللي أنا فيه، انتهى".


 

إقرأ ايضا

2023_3_27_23_13_28_828

الكشف عن جنسية المعتمرين ضحايا حادث عقبة شعار بالسعودية

م

فتاة مصرية السبب.. السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بمدينة أمريكية

تربية-الدواجن

60 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

أخبار متعلقة

428068_0

فنانة شهيرة ترد على حسن شاكوش:" جاهل.. لابس هدوم حريم"

311179_1678500128

رقم صادم.. حسن شاكوش يكشف تكلفة حفل زفافه

download

زوجة حسن شاكوش تخرج عن صمتها وتكشف سبب سجودها في حفل الزفاف

20230311122503253

تعليق صادم من رضوى الشربيني على سجود عروس حسن شاكوش في زفافها