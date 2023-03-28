



هدد حسن شاكوش مطرب المهرجانات، الإعلامية بسمة وهبة بمغادرة الاستوديو، وترك البرنامج، بسبب شيخ العرافين، بعد زعمه، أن حسن شاكوش متزوج بسيدة أخرى غير “ريم طارق” التي تزوجها مؤخرا.

وقال شيخ الحارة، خلال حلقة الأمس من برنامج «العرافة»، على قناة «المحور»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والتي شهدت استضافة حسن شاكوش وزوجته ريم، أن زوجة حسن شاكوش هي التي اشترت الكلب الذي أهداه إلى ريم، متسائلا: من التي اشترت لك السلسلة التي ترتديها يا حسن بشكل مستمر، ومن هي التي تقطن في منطقة التجمع؟.

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