شاهد.. شاب ينصح بالاستغفار خلال الانتظار في طابور وبعد لحظات دخل في مشاجرة





أظهر تقرير قصير نشرته قناة الإخبارية السعودية، لحظة وقوع مشاجرة قبل الإفطار في أحد شوارع الرياض.

وكان التقرير يتناول ظاهرة طوابير التميس في الرياض، التي تتحول في بعض الأحيان إلى مشاجرات ومناوشات، وتحديداً قبيل الإفطار.

وخلال التقرير التقت القناة، بأحد الشباب الذي قال في تعليقه على الظاهرة، أن زحمة الطرق في الرياض خلال رمضان غير مؤثرة، ويمكن قضاء الوقت خلال الطابور بالتسبيح والاستغفار.