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شاهد.. سيارة تدهس مراسلة تليفزيونية على الهواء

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السبت، 22-01-2022 08:27 ص

تعرضت مراسلة محطة WSAZ الأمريكية، توري يورجي، لحادث دهس مفجع، حيث كانت تعد تقريرا عن انقطاع رئيسي للمياه في ولاية ويست فرجينيا.
ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع "تويتر"، يورجي وهي تتعرض للدهس خلال بث مباشر، إلا أنها سرعان ما طمأنت المذيع الذي ظهرت علامات الصدمة على وجهه، أنها بخير.
فقد قالت وصورتها غير ظاهرة "لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير.. لقد صدمتني سيارة لكنني بخير".
وأضافت بعد أن عادت للوقوف: "كنت تعرضت أيضا للدهس عندما كنت في الجامعة.. نحن جميعا بخير.. هذا آخر أسبوع لي في العمل وظننت أن هكذا أمر سيحصل. لقد مر شريط حياتي أمام عيني".
لاحقا، نشرت تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "أشعر بالإطراء من اللطف والتمنيات الطيبة. أنا بخير. شكرا جزيلا لكم جميعا".
 

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