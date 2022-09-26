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شاهد.. سماح أنور تشرب المياه لأول مرة منذ 17 عامًا

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شاهد.. سماح أنور تشرب المياه لأول مرة منذ 17 عامًا

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سماح أنور
Native
Teads
الإثنين، 26-09-2022 11:07 ص


قررت الفنانة سماح أنور، كسر صيامها عن شرب المياه لأول مرة منذ 17 عامًا وتناول رشفة مياه بناء على طلب الإعلامية إنجي علي.

وقالت سماح ببرنامج "أسرار النجوم" على "نجوم إف إم": "عايشة من غير مياه حاجة، وعايشة من غير سوايل حاجة تانية، والناس لخبط الموضوع معاها.. اللي مبيشربش مياه، بيشرب سوايل".

وتابعت: "يا جماعة عشان خاطر إنجي علي، أنا فعلا بقالي 17 سنة مشربتش مياه، وجابولي مياه، ولأول مرة هشرب مياه عشان خاطرها".

وأضافت: "المياه كويسة، بس كتر المياه مش كويس، وأمريكا عاملة بيزنس اشربوا مياه كتير، واللي بيشرب مياه كتير بيجيله بلاوي في القلب، والكلى واحنا عبارة عن إزارة مياه كبيرة، وجلدنا بيشرب مياه".

وكانت سماح أنور، صرحت في وقت سابق بأنها امتنعت عن شرب المياه منذ 17 عامًا، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" على شاشة فناة إم بي سي مصر".

وقالت سماح أنور: "لازم المياه ميبقاش لها طعم ولا ريحة، دي مواصفات المياه اللي تتشرب وتنفع، المياه كلها ليها طعم وريحة، دي مبشربهاش، لما باخد شوية منها جسمي بيدايق علطول، بلاقي بطني وجعتني، وأنا لما ألاقي جسمي أضايق، بعرف أنا أخدت إيه دلوقتي، عشان في حاجات مينفعش معايا وخلاص، أنا لازم أعرفها، عشان أنا اللي بضايق، وأنا اللي بتعب".

وأضافت: "مش لازم نشرب المياه في بوقنا، ممكن ناكل المياه، أنا باكل المياه كتير، من فواكه وخضروات، لإن هي دي المياه اللي محتاجها الجسم، لو وقفتنا في الهوا، الجسم بيشرب الرطوبة اللي في الهوا، ده حقيقي، كل مسامنا بتشرب طول الوقت، البيزنس الأمريكاني بيقولك اشرب مياه طول الوقت، وكل اللي شرب مياه طول الوقت تعبوا، لإن ده مش طبيعي، الطبيعي أن جسمي عايز حاجة هديهاله، لكن ما أجبرش جسمي على حاجة هيرقدني على طول، أوعلى المدى الطويل".

واستكملت: "المياه المعدنية لها طعم ولون وشوائب، أنا لما بشرب مياه بتعب، أشرب مياه مغلية أو فيها عصير أو قهوة، أنا كده بشرب مياه، فيه دكاترة هيختلفوا معايا وأنا موافقة عليهم أكتر من كلامي، لإن أنا بتكلم عن النظام بتاعي أنا بس، أنا مش متخصصة، مش بقول متشربوش مياه، أبقى مجنونة، أنا بقالي 17 سنة مشربتش مياه خالص".
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