الخميس 08 يوليه 2021
توقيت مصر 18:49 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ليفربول يعلن عن قميصه الثاني بدون تواجد محمد صلاح(فيديو)

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

تقرير تركي يفجر مفاجأة.. رمضان صبحي في جالاتا سراي قريبًا

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين

تفاصيل القبض على رجل الأعمال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق

سامح شكري: سنطالب مجلس الأمن باتفاق ملزم لسد النهضة خلال 6 أشهر

فنانة خمسينية تنشر صورتها عارية في الحمام لأغرب سبب

نجم الزمالك: لن أشجع الأهلي أمام كايزر تشيفز وهحلق زيرو لو خد الدوري

ADS
 

شاهد.. سقوط فتاة بشكل مروع أثناء رقصها على سيارة جيب

Capture
فتاة
Native
الخميس، 08-07-2021 02:38 م

تعرضت فتاة شابة لسقوط عنيف من فوق سيارة دفع رباعي انطلقت أثناء مشاركة الفتاة في احتفال مع مجموعة أشخاص.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الفتاة، حيث كانت تجلس أعلى السيارة التي كانت تسير بهدوء، إلا أن سائق السيارة قرر الانطلاق بسرعة كبيرة بشكل مفاجئ.
ولم تستطع الفتاة التشبث بالسيارة المنطلقة فاختل توازنها لتسقط على الطريق، ولم تحرك الفتاة ساكنا بعد سقوطها، حيث تمددت وهي فيما يبدو فاقدة للوعي.
فيما لم يتبين مكان أو توقيت وقوع الحادثة، التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.
 

إقرأ ايضا

download

السودان يوجه رسالة لـ إثيوبيا قبل انعقاد مجلس الأمن

46095Image1-1180x677_d

المهرة البحرينية تثير الجدل بفيديو مع ابنها

320212515828463523318

حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين

أخبار متعلقة

Screenshot_٢٠٢١٠٧٠٧_٢٣٤٢٠٨

صدمة/ أول فنانة مصرية تتزوج كلب.. شاهد حفل الزفاف

download

من هي « موكا حجازي» بطلة فيديوهات الرقص بالملابس الداخلية؟

b

شاهد/ تضبط زوجها يخونها مع صديقتها لكن النهاية غير متوقعة

fkih

يعالج بالرقية الشرعية.. ضبط شيخ وابنه يقيمان علاقات مع فتيات ويصورهن

Capture

"أدخل يده من خلف الكرسي".. فتاة توثق لحظة تحرش مُسن بها

الفتاة-المطار-1623763664-0

حبس «متحرش المطار» 4 أيام على ذمة التحقيقات