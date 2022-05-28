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شاهد.. سعودي يسحل ممرضة داخل المستشفى يثير الغضب

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السبت، 28-05-2022 09:50 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء مواطن سعودي على ممرضة سعودية داخل قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات ذكر البعض أنه في المجاردة.

وأظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطن على الممرضة وسحلها على الأرض فيما كانت الأخيرة تصرخ وتستغيث، وأشار البعض أنه بسبب عدم فكها للمغذي من يد المريض وفق صحيفة المدينة.
وتدخل بعض الأشخاص للسيطرة على الموقف وتمكن أحدهم من إبعاد المواطن عن الممرضة .
وتصدر هاشتاق على موقع "تويتر" بعنوان " اعتداء مواطن على ممرضة سعودية" وتفاعل عدد كبير من المغردين الذين عبروا عن استنكارهم للواقعة.
وعلى الفور أمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وألقت شرطة عسير القبض على المواطن السعودي وأحالته إلى جهة التحقيق.
 

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