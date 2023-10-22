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شاهد.. سعودي يتزوج مغربية والعروس ترقص بشكل هستيري

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العروسان
الأحد، 22-10-2023 12:25 م


وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفل زواج شاب سعودي من فتاة مغربية.

وأبان مقطع الفيديو، قيام العروس بالرقص مع العريس، وسط حضور العديد من الأشخاص الذين تفاعلوا مع الأغاني والموسيقى في الحفل.

وظهرت علامات السعادة على وجه العروس، خلال رقصها مع عريسها الذي ظهر وهو يرتدي الزي التقليدي والبشت والعقال والشماغ.

وفي التعليقات قال أحد المغردين: "جمال ومهر وتكاليف أقل

طبيعي يفكرون فيهن"، بينما أضاف آخر: "بالنهاية لكل إنسان رغبته، هو ما لقى سعودية تقبل فيه، طبيعي يفكر بالاجنبية.

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