شاهد.. سر رفع علم السعودية على أرض زراعية بالمنوفية

السبت، 13-02-2021
11:52 ص
محمد فضل - متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، لقيام مواطن
بتدشين خيمة على أرضه الزراعية بمحافظة المنوفية
، ورفع علم السعودية
عليها، الأمر
الذي أثار جدلًا وتساؤلات بين النشطاء.
وكشف ناشر الصورة السعودي عن سر رفع علم السعودية
على
الخيمة، وقال :إن صاحب الأرض مصري وتحديدا من محافظة المنوفية
وكان يعمل بالمملكة ".
وأشار إلى أن المقيم المصري عاد إلى بلده عقب انتهاء فترة
عمله في المملكة وقام بنصب بيت شعر في أرضه وفوقه العلم السعودي مرفرفاً.
واختتم صاحب الصورة حديثه قائلا: “لا يستغرب الوفاء من أهله”.
في إشارة إلى أن ما فعله الرجل المصري يدل على حبه ووفائه للمملكة.