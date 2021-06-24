الخميس 24 يونيو 2021
توقيت مصر 23:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار صادم.. المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك

السعودية تصدر أمرًا عاجلًا بشأن الوافدين إلى المملكة

نجل عمرو أديب ولميس الحديدي يخضع لجراحة عاجلة (صورة)

«سد النهضة والفرصة الأخيرة».. رئيس الأركان في زيارة مفاجئة للسودان والكونغو

رغم وقف إعلام الإخوان.. مصر تُعلق المفاوضات مع تركيا لهذا السبب

شاهد.. سر الدجاجة التي يبلغ سعرها 10 آلاف ريال في السعودية

فعل فاضح داخل مسجد.. وبيان عاجل من الأوقاف

السعودية موديل روز تكشف اسمها الحقيقي لأول مرة وتفجر مفاجأة

رئيس محكمة الأسرة يكشف السبب الرئيسي لكثرة الطلاق

ليه مذهب أبي حنيفة؟.. نجلاء بدر تثير الجدل بأسئلة عن الزواج

ADS
 

شاهد.. سر الدجاجة التي يبلغ سعرها 10 آلاف ريال في السعودية

000001-645x392
ا
Native
الخميس، 24-06-2021 06:22 م

كشف الشاب بندر حسن المداني، عن تفاصيل عشقه لتربية دجاج الزينة والنوادر منذ أكثر من 20 عاماً، قائلا إن محميته تضم الدجاج (السبرايت الأمريكي) الذي يبلغ سعر الجوز منه من 2000 إلى 2500 ريال ودجاج (السيراما الماليزي) الذي يتراوح سعر الجوز منه في السوق من 3 آلاف ريال إلى 10 ألاف ريال حسب مستوى الإنتاج بالإضافة أيضاً دجاج (سبرايت الكريمي) الذي يبلغ سعر الجوز منه من 1500 إلى 2500 ريال ودجاج (القلم الإنجليزي) ويتراوح سعره ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
وأشار المداني إلى أن محميته تضم نوع الدجاج المعروف (بالبوم) اللون الأبيض ويبلغ سعر الجوز من 2000 إلى 3700 ريال وكذلك دجاج (الروز) المستورد من أوروبا ويبغ سعره في السوق ما بين 1000 إلى 1500 ريال للجوز الواحد، بحسب صحيفة “المدينة”.
وأوضح أن حرص أيضاً على تربية دجاج (الكوشامو) الألماني الذي يتراوح سعر الطقم منه من 2000 إلى 3 آلاف ريال وتختلف هذه الأنواع من الدجاج وتفاوت أسعارها في السوق حسب مستواها الذي يتم تحديد السعر على أساسها.
 

إقرأ ايضا

1489183367421

نجل عمرو أديب ولميس الحديدي يخضع لجراحة عاجلة (صورة)

Capture

«سد النهضة والفرصة الأخيرة».. رئيس الأركان في زيارة مفاجئة للسودان والكونغو

57156239_303

رغم وقف إعلام الإخوان.. مصر تُعلق المفاوضات مع تركيا لهذا السبب

أخبار متعلقة

الملك سلمان

السعودية.. توجيهات هامة من الملك سلمان

u2_1

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

أرشيفية

قرارات سعودية عاجلة بشأن الوافدين

690174.jpg

أجبر موظفة على خلع الحجاب..إجراء رسمي ضد سفير كوريا الجنوبية في السعودية

5ee3671042360446da7d4503

السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

أين-تقع-مدينة-الأحساء-؟

مدينة سعودية تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأحد