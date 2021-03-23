شاهد.. زوجة تحتفل بطلاقها من زوجها بطريقة صادمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تحتفل بطلاقها أمام
منزل زوجها السابق بطريقة غريبة.
وأظهر الفيديو امرأة ترتدي عباءة سوداء وتزغرد وتطلق الألعاب الترفيهية
المستخدمة في الحفلات أمام منزل طليقها، في إشارة لسعادتها بعد الطلاق.
وتفاعل المغردون مع مقطع الفيديو وتباينت التعليقات حول تصرف السيدة بين
ناقد لها وساخر من المشهد. فقال متابع “الاحتفال
بالفشل أكبر دليل على الندم”، وأضاف آخر “الحريم يجحدن العشير مثل شرب الماء”.
وتابع آخر معلقا على المشهد “قد نختلف أو نتفق مع أو ضد تصرفها ، لكني أكاد
أجزم انها لم تفعل ذلك إلا فرحة منها بانتهاء معاناتها ، الله وأعلم لو لم تذوق
المر و المعاناة مافرحت بطلاقها ، ولا شرايكم”.