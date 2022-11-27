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شاهد.. ريهام سعيد تهاجم منة شلبي: مش هدافع عن المخدرات

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ريهام سعيد
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الأحد، 27-11-2022 10:53 ص

دخلت الإعلامية ريهام سعيد على خط أزمة ضبط الفنانة منة شلبي بمواد يُشتَبه في كونها مخدرات، بتصريحات مثيرة للجدل.
وهاجمت ريهام سعيد خلال تقديم برنامجها "صبايا الشمس" المذاع على فضائية "الشمس" ، ما أسمته محاولة "توصيل رسالة خطأ" للناس بأن المارجوانا ليست من المخدرات.

وقالت: "اللي بيحاول يدافع عن فنان أو فنانة معينة ويطلع يقولك أصل المارجوانا دي مش مخدرات أو الشكولاتة بالحشيش مش مخدرات، ده خطأ، لأن ابني بيتفرج عليك وتطلع تقوله إن نسبتها مصرح بها في الآخر، ولكن في الآخر دي مخدرات لو ملهاش أثر أنها تبقى إدمان ولكن لها أثر نفسي".

وأضافت: "كيمياء تدخل المخ مينفعش أطلع أقول إنها عادية.. ودي رسالة مش علشان أدافع عن حد أوصل رسالة للناس كلها خطأ".

واستنكرت تعامل الإعلام مع واقعة ضبط منة شلبي ونشر صور جواز سفرها مع المضبوطات.

وأمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها عائدة من الخارج وبحيازتها مواد يشتبه في كونها مخدرات.
وقررت إرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
 

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