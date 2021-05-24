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شاهد.. رهف القنون ترمي طفلتها في الشارع

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رهف القنون
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الإثنين، 24-05-2021 11:43 ص المصريون
فاجأ صديق السعودية الهاربة إلى كندا رهف القنون، ووالد ابنتها، الجميع بنشر فيديو يكشف خلاله أنه لا يستطيع الوصول إليها، حاملاً ابنتهما بين ذراعيه ويبحث عنها في الشارع بينما هي تبكي.
وقال صديق رهف السابق، في بث مباشر أنها لا ترد على الهاتف، وطلبت منه رمي ابنتهما في ملجأ للتبني بعد عام من استقبال وزيرة خارجية كندا لها شخصياً.
وكان زوج رهف قد توعدها بأنه سيقاتل من أجل حضانة ابنته وأنه لن يتركها مهما كلف الأمر من مال، وذلك بعد إعلان انفصالهما.
وكتب الكونغولي لوفولو أندي والد طفلة “رهف” وصديقها السابق منشورين له عبر خاصية “الاستوري” في حسابه على موقع “إنستجرام”، إنه لن يترك طفلةه وسيحصل على الحضانة مهما كلفه الأمر من مال.
كما هددها في منشور آخر قائلاً: “سأقاتل دائمًا من أجل الحصول على حضانة طفلةي لا يهمني مقدار المال الذي سيكلفني ذلك.. لأتمكن من استعادة طفلةي معي”.
 

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