شاهد.. رهف القحطاني تفاجئ الجميع وتظهر مذيعة في نادي الإبل

السبت، 03-12-2022
11:08 ص
فاجأت
مشهورة سناب شات السعودية
" رهف القحطاني
" المشهورة بـ" وذ نكهة "،
متابعيها وظهرت مذيعة
في نادي الإبل
.
وقالت
خلال مقطع فيديو :" هذي علوم نشرتنا اليوم، وتراني كريمة، طبعا علوم المهرجان
كافة عندي وحصرية، وبإذن الله سأشارك في شوط الأميرة نورة، وأحصد المركز الأول.
"
ورهف
القحطاني ستكون مذيعة
رسمية في برنامج "مجلس الصياهد التلفزيوني"في النسخة
السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل،والذي يعرض على القناة السعودية
الرياضية،ويبث
البرنامج التلفزيوني المباشر حلقاته يوميًا من مقر المهرجان.
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