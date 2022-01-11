شاهد.. رهف القحطاني ترد بعنف على منتقدي تصدرها مجلس الرجال

الثلاثاء، 11-01-2022
12:13 م
أثارت مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني
المعروفة بـ “وذ نكهة” الجدل
بين رواد مواقع التواصل الاجتناعي، بعد ظهورها في صور وهي تتصدر مجلس كله رجال.
ووجه لها البعض انتقادات بسبب تصدرها مجلس رجال
ي، لتخرج وترد بغضب في فيديو
جديد.
وأوضحت رهف في مقطع فيديو على سناب شات، أن الرجال جعلوها على رأس المجلس،
لأنها كانت امرأة وحيدة في المجلس، ولذلك قدموها من باب التقدير، قائلة: “لأن اللي
معايا رجال، ولأني لحالي قدروني وحطوني في رأس المجلس”.
ووجهت رسالة إلى منتقديها، مؤكدة أنه كان من الأولى، أن يدعموا كل ما يعزز
من قدر المرأة السعودية
، بدلًا من أن ينتقدوها.
وأعربت عن استيائها من الهجوم الذي تعرض له الرجال الذين كانوا بصحبتها في
المجلس، متساءلة: “ليش هاجمتوهم في كل مكان وعلى “تويتر”، الأنثى ما يقدرها إلا
الرجل الكفؤ، لو أنهم مو رجال ما قدروني ولا حطوني في راس المجلس”.
وأضافت: “بس لأني بنت رجال وكفؤ، وغير كذا أنا ما أسوي شيء عيب، أنا جاية
الشغل وبيزنس، وأنا لو أشوف الرجال مقدر امرأة ومخليها تمشي قدامه، ما هو إمعه،
متى تصحون، هذا لأنه رجال كفؤ قدر المرأة”.
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