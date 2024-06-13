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شاهد رقص محمد صلاح في حفل زفاف محمد هاني

صلاح يرقص
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الخميس، 13-06-2024 10:48 ص

 

أظهر مقطع فيديو من حفل زفاف نجم الأهلي محمد هاني على شقيقة زوجة حسام غالي نجم الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، في أحد فنادق العاصمة الإدارية، ظهور النجم محمد صلاح وهو يؤدي رقصة على أغاني حماقي.

عودة بعثة المنتخب

وعاد محمد هاني إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء عائدا من غينيا بيساو عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينينا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

 

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

 

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.


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