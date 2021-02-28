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شاهد.. رعب بين طلاب الأزهر بعد سقوط طالبين بكورونا

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
 
الأحد، 28-02-2021 10:21 م محمد فضل
تداول عدد من طلاب جامعة الأزهر، مقطع فيديو للحظة نقل الإسعاف طالب بجامعة الأزهر، بعد دخوله في حالة إغماء وتدهور حالته نتيجة إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي أثار حالة رعب بين صفوف الطلاب.

وانتشرت أنباء عن وفاة الطالب واثنين آخرين نتيجة إصابتهم بكورونا، الأمر الذي دفع الجامعة إلى توضيح الأمر في بيان لها، مؤكدة أن أحد الطلاب فاجأته نوبة التهاب حاد بالزائدة الدودية والى تم نقله على إثرها إلى مستشفى الطلبة وتم إجراء العملية على الفور والطالب بحالة جيدة ومستقرة وقد أدى امتحانه اليوم بلجنة خاصة بمقر إقامته بالمستشفى.

وذكرت ان الحالة الثانية لأحد الطلاب الذين اشتبه فى إصابته بفيروس كورونا بعد رصد درجة حرارته أثناء دخوله الكلية وقد تم نقله إلى المستشفى على الفور بسيارة الاسعاف لإجراء الفحوصات والاشاعات اللازمة وتقرر حجزه تحت الملاحظة.

 

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