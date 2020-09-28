شاهد.. رد فعل غريب لسعودية أهداها صاحب المحل وردة

تداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مؤثر لسيدة سعودية داخل محل هدايا،
أثناء شرائها هدية لأحد الأشخاص.
ويظهر
في الفيديو الذي نشره صاحب المحل، ووثقته كاميرات المراقبة، قيام الرجل بإهداء
السيدة وردة، الأمر الذي جعلها تنخرط في البكاء بشكل هستيري.
وأوضح
صاحب المتجر الذي نشر الفيديو على حسابه بتويتر ، أن “زبونة” أتت إلى متجره لشراء هدية
وأثناء ذلك قالت: “على كثر الهدايا الي أجيبها للناس ولا مرة ذكروني بشي”، ليبادر صاحب
المحل بإهدائها باقة من الورد، الأمر الذي جعلها تتأثر وتجهش بالبكاء، فيما قامت
سيدة أخرى بمحاولة تهدأتها واحتضانها.